Sarah Michelle Gellar otwarta na reboot Buffy. Co zmieniło jej zdanie?

Sarah Michelle Gellar przez lata wielokrotnie odrzucała pomysł powrotu do świata serialu Buffy: Postrach wampirów lub potencjalnego rebootu. Jej zdanie uległo jednak zmianie – wpływ na to miała jej rola w serialu Dexter: Grzech pierworodny.

Sarah Michelle Gellar rozważa powrót Buffy

Aktorka podzieliła się swoimi przemyśleniami w programie Drew Barrymore:

- To zabawne. Zawsze byłam przeciwna, ponieważ ten serial istnieje w swojej bańce i jest w tym perfekcyjny. Oglądając nowy Seks w wielkim mieście oraz Dextera, zdałam sobie sprawę, że są sposoby, jak to zrobić. To sprawiło, że zaczęłam się nad tym zastanawiać i może ma to sens.

Sarah podkreśliła, że potencjalny projekt nie musiałby być prequelem:

- Nie, to mogłoby być cokolwiek. To jest uniwersum. Zdajesz sobie sprawę, że we współczesnym świecie potrzebujemy bohaterów. Być może teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Powrót Buffy coraz bardziej możliwy?

Ciekawą informacją podzieliła się także Dolly Parton, która była jednym z cichych producentów serialu. W 2024 roku w rozmowie z Business Insider zdradziła, że trwają rozmowy na temat powrotu Buffy, a twórcy szukają najlepszego sposobu na realizację tego projektu. Żadne decyzje nie zostały podjęte.

O serialu Buffy: Postrach wampirów

Buffy to serial stworzony przez Jossa Whedona, oparty na filmie pod tym samym tytułem. Emitowany w latach 1997–2003, opowiadał o dziewczynie, która była wybraną pogromczynią wampirów. Produkcja zdobyła ogromną popularność i status kultowy.