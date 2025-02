Beast in Me - zdjęcia z nowej produkcji o sztukach walki. Za scenariusz odpowiada Russel Crowe

fot. Kane Skennar/Solution Entertainment Group

Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu filmu o sztukach walki Beast In Me, w którym występują laureat Oscara Russell Crowe (Gladiator) oraz Daniel MacPherson (Fundacja). Produkcja powstaje w Australii i Bangkoku, a scenariusz współtworzył sam Crowe.

Beast in Me - zdjęcia

Beast in Me - fabuła, obsada

Film opowiada historię Pattona Jamesa (MacPherson), który porzuca swoje marzenia o karierze w mieszanych sztukach walki, aby wspierać swoją żonę, Lucianę (Gale), i syna. Kiedy jego brat, Malon (Aria), odnosi poważną kontuzję i staje w obliczu finansowych problemów związanych z postaciami z przestępczego świata, Patton postanawia pomścić go w walce na ONE Championship, z pomocą weterana trenera Sammy'ego (Crowe).

Scenariusz filmu współtworzyli Crowe i David Frigerio (Land of Bad), a reżyserem jest Tyler Atkins (Bosch & Rockit). Film powstaje we współpracy z azjatycką franczyzą sztuk walki ONE Championship.

W obsadzie znajdują się również Luke Hemsworth, Mojean Aria, Kelly Gale, George Burgess, Bren Foster, Saphira Moran oraz australijska piosenkarka Amy Shark, dla której jest to debiut w filmie fabularnym.