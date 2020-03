Shrek - QUIZ wiedzy dla fanów serii!

Shrek i Osioł to jeden z najlepszych duetów kina, nie tylko animowanego. Poznaliśmy ich w w 2001 roku w filmie Shrek, więc panowie mają już prawie 20 lat! Potem powrócili w kolejnych częściach: Shrek 2 (2004), Shrek Trzeci (2007) oraz Shrek Forever (2010). Mija więc 10 lat bez nowych kinowych przygód zielonego ogra i jego przyjaciół. Co prawda, piąta część była w planach, a nawet mówiło się o reboocie, ale na razie nie ma żadnych informacji o tym, czy w ogóle to powstanie.

Quiz powstał z okazji 5 urodzin Paramount Channel, którzy z tego powodu stworzyli świetny konkurs z atrakcyjną nagrodą w postaci wycieczki do Los Angeles (sprawdźcie koniecznie). Jednym z ich urodzinowych filmów jest właśnie Shrek 4, którego emisja odbędzie się 18 marca 2020 roku o 20:00 na Paramount Channel.

Gotowi, by sprawdzić swoją wiedzę o Shreku i jego kompanii? Dajcie znać w komentarzach, jak Wam wyszło! W planach mamy kolejne quizy, aby umilić Wam czas spędzania w domu, a czy może być fajniej niż ze Shrekiem?

Shrek - quiz dla fanów