Shuffle Play trafi do Netflixa. Platforma wylosuje filmy i seriale do obejrzenia

Zdjęcie: Pixabay

W 2020 roku zespół Netflixa rozpoczął dość intrygujący eksperyment. Wąskie grono użytkowników otrzymało dostęp do funkcji Shuffle Play, dzięki której algorytmy automatycznie wybierały i uruchamiały kolejną produkcję do obejrzenia. Mechanizm ten spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony klientów i w 2021 roku ma trafić do powszechnego dostępu. Firma poinformowała o zakończeniu testów i uruchomieniu procesu wdrożeniowego w ramach styczniowego raportu finansowego.

Shuffle Play ma spełniać rolę mechanizmu błyskawicznej rekomendacji. Przedstawiciele Netflixa zdają sobie sprawę z tego, że w natłoku produkcji dostępnych w platformie czasami ciężko wybrać film bądź serial do obejrzenia. Nowa funkcja ma definitywnie rozwiązać ten problem. Po jej aktywacji algorytmy przeanalizują naszą historię oglądania i automatycznie uruchomią odtwarzanie produkcji, która ich zdaniem przypadnie nam do gustu.

Tym samym proces decyzyjny zostanie skrócony do minimum, a niezdecydowani użytkownicy będą mogli pochłaniać więcej treści. W trakcie testów przyciski aktywacyjne umieszczono zarówno pod profilami na oknie logowania, jak i w menu głównym aplikacji, aby przekonać się, w którym miejscu sprawdzą się najlepiej.

Choć nie wiadomo, jak finalnie będzie prezentować się Shuffle Play, ale debiut nowego mechanizmu rekomendacji jest już wyłącznie kwestią czasu. Greg Peters stwierdził, że nowa funkcja ma być o wiele bardziej funkcjonalna niż to, co zaprezentowano w trakcie testów. Nie zdradził jednak, o jakich usprawnieniach mowa. Te poznamy dopiero w momencie upublicznienia Shuffle Play.