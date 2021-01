Netflix - platforma przekroczyła liczbę 200 milionów subskrybentów. Imponujące wyniki

Netflix

Netflix oficjalnie ogłosił, że w czwartym kwartale 2020 roku zarejestrował dodatkowe 8,5 miliona opłacających abonament subskrybentów, co sprawiło, że platforma liczy już ponad 200 milionów subskrybentów z całego świata. Większość abonentów pochodzi z USA i Kanady (73,94 miliona - stan na koniec 2020 roku). Europa, Bliski Wschód i Afryka dodały 4,5 miliona abonentów, zwiększając łączną liczbę do 66,7 miliona.

Rok 2020 był niezwykle trudnym rokiem, w którym wiele rodzin poniosło ogromne straty. Pojawiły się nowe ograniczenia, z którymi nikt z nas nigdy wcześniej nie musiał sobie radzić. To czas niepewności. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to, że w tych wyjątkowo trudnych czasach mogliśmy zapewnić naszym subskrybentom na całym świecie sposób na ucieczkę od szarości, wspólne spędzanie czasu i radość, jednocześnie kontynuując rozwój naszej działalności. Dzięki 8,5 mln nowych płatnych członkostw w czwartym kwartale 2020 roku, przekroczyliśmy próg 200 milionów subskrybentów. Przez cały rok dodaliśmy rekordowe 37 milionów subskrybentów i osiągnęliśmy pułap 25 miliardów dolarów rocznych przychodów. Zwiększyliśmy zysk operacyjny o 76% do 4,6 miliarda dolarów - napisała spółka w liście do akcjonariuszy.

Przy obecnej liczbie ponad 203 milionów subskrybentów, Netflix jest najpopularniejszą streamingową usługą na świecie.

Dyrektor ds. treści i co-CEO Netflixa, Ted Sarndos, potwierdził, że gdy wszystko wróci do normy i będzie taka możliwość (uzależniona od ustaleń związanych z okresem kinowej wyłączności danego filmu - Netflix chce go skrócić do minimum), produkcje Netflixa będą wyświetlane w kinach. Sarandos chciałby, by konsumenci mogli dokonać tego wyboru - czy wyjść, czy zobaczyć dany film w domu.

Jeden z założycieli i właścicieli Netflixa, Reed Hastings, wypowiedział się na temat rywala, czyli HBO Max:

Miejmy nadzieję, że dzięki posunięciu Warner Bros. w kwestii premier hybrydowych, to, co zobaczymy po zakończeniu pandemii, to ludzie śpieszący do kin w znacznej liczbie, mający też możliwość obejrzenia filmu w domu. To dobre dla filmu: może pomóc zarówno streamingowi, jak i kinom. Musimy jednak poczekać, by się przekonać, jak to wyjdzie w praktyce.