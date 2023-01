Sick - zwiastun horroru scenarzysty Krzyku. Pandemia koronawirusa w tle

fot. materiały prasowe

Sick to horror oparty na dość znanym schemacie, czyli w tym przypadku mam grupę młodych ludzi w odizolowanym miejscu, do którego udali się na covidową kwarantannę. Tam teże pojawia się morderca. Historia rozgrywa się na początku pandemii koronawirusa i jest to istotna część fabuły, jak zwiastun pokazuje.

Sick - zwiastun

John Hyams (Alone) wyreżyserował na podstawie scenariusza Kevina Williamsona (Krzyk) i Katelyn Crabb. W obsadzie są Gideon Adlon (The Craft: Legacy), Bethlehem Million (And Just Like That), Marc Menchaca (Ozark) oraz Jane Adams (Twin Peaks).

Sick miał premierę światową we wrześniu 2-22 roku na Fantastic Fest. Zebrał ona tam bardzo dobre recenzje, osiągając 94% pozytywnych opinii krytyków.

Sick - premiera w USA w platformie streamingowej Peacock odbędzie się 13 stycznia 2023 roku.