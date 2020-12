Sieci kin obniżą ceny biletów na filmy Warner Bros?

Materiały prasowe

Według nowego raportu niektóre sieci kinowe rozważają obniżenie cen biletów na nadchodzące filmy Warner Bros. Jest to odpowiedź na decyzję koncernu WarnerMedia o hybrydowej dystrybucji ich produkcji w 2021 roku. Firma będzie wypuszczać swoje projekty w USA na HBO Max i w kinach. Ten plan spotkał się z ogromną krytyką zarówno ze strony sieci kinowych jak i branży filmowej. Aaron Couch z The Hollywood Reporter twierdzi na podstawie swoich źródeł, że niektóre sieci kin rozważają obniżenie kosztów cen biletów na filmy Warner Bros w 2021 rok do poziomu, aby koncern nie miał praktycznie żadnego zysku z pokazów.

Warner Bros

To mocny krok, który bardzo może uderzyć w firmę. Nieważne jak zakończy się ta batalia, na pewno zmieni ona środowisko kinowe. Chyba najważniejszym czynnikiem, który wpłynie na konflikt będzie sukces bądź porażka dystrybucji widowiska Wonder Woman 1984.