Wonder Woman 1984 - scena po napisach ujawniona. Pojawiła się w niej [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

Film Wonder Woman 1984 to kolejny projekt należący do DCEU. Produkcja z powodu pandemii już kilka razy miała przesuwaną datę premiery i ostatecznie pojawi się w grudniu w kinach i na platformie HBO Max. Wcześniejsze pokazy filmu dla prasy nie zawierały sceny po napisach, ale do sieci napływają doniesienia z innych premier, między innymi w Dubaju. Wiemy zatem, jak prezentuje się scena po napisach. Ostrzegamy przed spoilerami.

Według portalu bleedingcool, powołującego się na relacje osób, które widziały film, w scenie pokazanej między napisami, pojawia się Lynda Carter. Aktorka grała postać Wonder Woman w serialu telewizyjnym z lat siedemdziesiątych. Mówi tytułowej bohaterce, że ma na imię Asteria i jest amazońską wojowniczką z Themysciry, która pierwotnie nosiła złotą zbroję, którą przywdziewa Diana pod koniec filmu. Jest to zabawne nawiązanie do serialu, ale sugeruje również możliwość pojawienia się Carter w większej roli w trzeciej odsłonie filmu. To jednak mało prawdopodobne, ponieważ imię, którym się tytułuje nie jest żadną konkretną postacią z komiksów DC. Jest to być może więc tylko smaczek dla zagorzałych fanów postaci.

fot. materiały prasowe

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Zobacz także:

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce została zaplanowana na 22 stycznia 2021 roku.