Nowy Silent Hill powstaje? Wywiad z kompozytorem zniknął z sieci

materiały prasowe

Na początku lutego na kanale Al Hub pojawił się wywiad z Akirą Yamaoką, japońskim kompozytorem, który znany jest przede wszystkim z prac nad serią Silent Hill (niedawno współtworzył także muzykę do polskiego The Medium). Zdradził on, że latem tego roku mamy usłyszeć o kolejnym projekcie, w który jest zaangażowany i dodał, że ma być to coś, na co czekają gracze. Wiele osób zaczęło podejrzewać, że chodzi o powrót słynnego cyklu survival-horrorów od Konami.

Później sytuacja zrobiła się jeszcze ciekawsza. W mediach społecznościowych Al Hub poinformowano, że wywiad zniknął po interwencji pewnej firmy. Nie chodzi jednak o Konami, bo jej przedstawiciele zaprzeczyli, by to oni odpowiadali za usunięcie materiału. Oczywiście nie można wykluczyć, że to tylko blef mający na celu uśpienie czujności fanów, ale jest też inna możliwość - prawa do Silent Hill mogły po cichu trafić do innej firmy Już w ubiegłym roku pojawiały się plotki, które sugerowały, że marka trafiła w ręce Sony i jej kolejna odsłona pojawi się wyłącznie na PS5.

Ktoś postanowił zresztą zapytać Al Hub o to, czy interweniującą firmą było właśnie Sony. Odpowiedź była... ciekawa.

Warto też przypomnieć, że kolejna gra Hideo Kojimy ma być horrorem, a to właśnie ten deweloper kilka lat temu pracował nad Silent Hills. Ostatecznie projekt ten został anulowany, ale kto wie - być może teraz czeka nas jego powrót w nowym, jeszcze straszniejszym wydaniu?