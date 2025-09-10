Twój Sim i jego zmyślony przyjaciel na wakacjach. Zwiastun dodatku The Sims 4

EA

Electronic Arts w środę zaprezentowało zwiastun rozgrywki do kolejnego dodatku do The Sims 4 zatytułowanego Przygoda wzywa, ujawniając wakacyjne nowości i liczne funkcje – w tym jak pokazuje wideo - wyimaginowanych przyjaciół, którzy mogą zamienić się w prawdziwych ludzi.

Jak podaje oficjalny opis od Electronic Arts, dodatek wprowadza graczy do pełnego przygód świata, Punktu Gibbi, gdzie Simowie mogą wypoczywać w trzech wyjątkowych lokalizacjach: obozie Gibbi Gibbi, ośrodku Zacznij żyć oraz romantycznym kurorcie Wyżyna Miłości. Dla tych, którzy wolą odpoczywać na własnych zasadach, dostępna jest opcja tworzenia spersonalizowanych lokacji, które idealnie sprawdzą się do eksploracji, relaksu, czy rywalizacji.

Simowie będą mogli rozwijać zupełnie nowe umiejętności, takie jak tworzenie papierowych dekoracji, łucznictwo, nurkowanie oraz entomologia. Dodatkowo, mogą rozpocząć karierę jako pracownik parku, wybierając ścieżkę zawodową związaną z naturą i aktywnością na świeżym powietrzu.

Niezależnie od tego, czy Simowie szukają emocjonujących przeżyć, odrobiny rywalizacji czy po prostu chwili wytchnienia od codzienności, Przygoda wzywa oferuje niezliczone możliwości odkrywania, tworzenia i zabawy.