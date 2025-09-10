placeholder
Reklama
placeholder

Twój Sim i jego zmyślony przyjaciel na wakacjach. Zwiastun dodatku The Sims 4

Nowy dodatek do Sims 4 pozwoli graczom na powoływanie do życia zmyślonych przyjaciół, tworzenie i organizowanie wakacyjnych lokacji, lub zagłebienie się w letnim romansie. Czy nowa zawartość przywróci wam magię wakacji i młodości?
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  przygoda wzywa 
zwiastun Sims 4
Sims 4: Przygoda wzywa EA
Reklama

Electronic Arts w środę zaprezentowało zwiastun rozgrywki do kolejnego dodatku do The Sims 4 zatytułowanego Przygoda wzywa, ujawniając wakacyjne nowości i liczne funkcje – w tym jak pokazuje wideo -  wyimaginowanych przyjaciół, którzy mogą zamienić się w prawdziwych ludzi.

Sims 4: Przygoda wzywa - zwiastun

Jak podaje oficjalny opis od Electronic Arts, dodatek wprowadza graczy do pełnego przygód świata, Punktu Gibbi, gdzie Simowie mogą wypoczywać w trzech wyjątkowych lokalizacjach: obozie Gibbi Gibbi, ośrodku Zacznij żyć oraz romantycznym kurorcie Wyżyna Miłości. Dla tych, którzy wolą odpoczywać na własnych zasadach, dostępna jest opcja tworzenia spersonalizowanych lokacji, które idealnie sprawdzą się do eksploracji, relaksu, czy rywalizacji. 

Simowie będą mogli rozwijać zupełnie nowe umiejętności, takie jak tworzenie papierowych dekoracji, łucznictwo, nurkowanie oraz entomologia. Dodatkowo, mogą rozpocząć karierę jako pracownik parku, wybierając ścieżkę zawodową związaną z naturą i aktywnością na świeżym powietrzu.

Niezależnie od tego, czy Simowie szukają emocjonujących przeżyć, odrobiny rywalizacji czy po prostu chwili wytchnienia od codzienności, Przygoda wzywa oferuje niezliczone możliwości odkrywania, tworzenia i zabawy.

 

Źródło: youtube.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  przygoda wzywa 
zwiastun Sims 4
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Zendaya - 14/1
-

Twórca Hannibala chciałby zrobić nowe Milczenie owiec. W roli głównej widzi gwiazdę Spider-Mana i Diuny

2 Syn Cieśli
-

Dobrze czytacie: nowy film Nicolasa Cage'a o Jezusie z kategorią wiekową R

3 Łup
-

Ben Affleck i Matt Damon jako policjanci z problemem na głowie. Oto zwiastun filmu Łup

4 21. Vinci
-

Vinci 2 - znamy datę premiery w Netflixie

5 Materiał promujący film Superman
-

Superman to wielki hit VOD. W grę wchodzą kolejne dziesiątki milionów dolarów

6 Wednesday
-

Powstanie spin-off Wednesday! Znamy głównego bohatera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e174

Moda na sukces

s38e167

Zatoka serc

s27e26

Big Brother (US)

s42e03

s20e18

America’s Got Talent

s2025e177

Anderson Cooper 360

s05e01

Miłość jest ślepa: Brazylia

s11e09

The Amazing Race Canada
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guy Ritchie
Guy Ritchie

ur. 1968, kończy 57 lat

Chris Columbus
Chris Columbus

ur. 1958, kończy 67 lat

Ryan Phillippe
Ryan Phillippe

ur. 1974, kończy 51 lat

Colin Firth
Colin Firth

ur. 1960, kończy 65 lat

Elyse Levesque
Elyse Levesque

ur. 1985, kończy 40 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

8

Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

9

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

10

Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV