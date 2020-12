Sing 2 - Bono, Pharrell Williams i Halsey dołączyli do filmu Universala

fot. materiały prasowe

Nadchodzi Sing 2, sequel hitowego filmu Gartha Jenningsa z 2016 roku. Jak się okazuje, do produkcji dołączyły bardzo znane nazwiska ze świata muzyki. W animacji usłyszymy Bono, wokalistę U2, Pharrella Williamsa oraz piosenkarkę Halsey. Muzycy użyczą głosu głównym postaciom a tym samym zaśpiewają we wspólnej produkcji Universala i Illumination.

Bobby Cannavale, Letitia Wright, Eric Andre oraz Chelsea Peretti także dołączyli do obsady. Do filmu powrócą zaś Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly i Nick Kroll.

Przypomnijmy, że dla Bono nie będzie to pierwsze spotkanie z filmem. Muzyk grał i śpiewał chociażby w musicalu Across the Universe, zaś z U2 odpowiadał za tło muzyczne dla takich produkcji jak Mandela: Droga do wolności czy Gangi Nowego Jorku. Tym jednak razem po raz pierwszy użyczy głosu postaci animowanej i po raz pierwszy zaśpiewa w tego typu produkcji. Pharrell Williams użyczył zaś wcześniej swej piosenki Happy dla filmu Minionki rozrabiają.

Sing 2 - kinowa premiera została przewidziana na grudzień 2021.