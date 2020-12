HBO GO - nowości na styczeń 2021. Pełna lista filmów i seriali

fot. materiały prasowe

HBO GO prezentuje listę nowości jeśli chodzi o filmy i seriale na styczeń 2021. Wiele z nowych propozycji zapowiada się interesująco, a powracające tytuły podsycają atmosferę oczekiwania wśród fanów. Do oferty na początek nowego roku trafi m.in. Doktor Sen z Ewanem McGregorem w roli głównej, który wciela się w Dana Torrance'a, który powraca po wielu latach do wydarzeń z Lśnienia Stephena Kinga. W ofercie znajdzie się także film Perfekcjonistka z Diane Kruger jako agentka, która zostaje zrekrutowana przez Mosad do tajnej misji w Teheranie. Fani kryminałów będą mogli sięgnąć także po film Osierocony Brooklyn z Edwardem Nortonem.

Z nowymi sezonami do oferty trafią lubiane przez fanów tytułu. Jednym z nich będzie Księga czarownic, która w nowym sezonie zabierze widzów w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii. Z nową odsłoną wróci też serial Wampiry: Dziedzictwo, czyli produkcja opowiadająca o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Z nowym sezonem powrócą też Magicy – serial fantasy oparty na bestsellerowej serii książek Leva Grossmana.

Pełną listę nowości znajdziecie poniżej.

HBO GO w styczniu 2021

Grzmotomocni III, odc. 1-27 1 stycznia Ralph Demolka 1 stycznia Ralph Demolka w internecie 1 stycznia Doktor Sen 1 stycznia Grawitacja 1 stycznia Moja Wola 1 stycznia Motyle 1 stycznia Zabierz mnie w miłe miejsce 1 stycznia Rekrut 1 stycznia Na planie, odc. 885 1 stycznia Burza dusz 2 stycznia Komando Breitnera 2 stycznia Perfekcjonistka 2 stycznia 30 srebrników, odc. 6 3 stycznia Bagdad, mój cień 3 stycznia Z dala od zgiełku 3 stycznia 30 srebrników: Od szkicu do filmowej realizacji 4 stycznia Incepcja 4 stycznia Nicholas Nickleby 7 stycznia Księga czarownic II, odc. 1-10 (cały sezon) 8 stycznia Młody Sheldon IV, odc. 6 8 stycznia Leniuchowo II, odc. 1-18 (cały sezon) 8 stycznia Shimmer i Shine II, odc. 1-20 (cały sezon) 8 stycznia Mokra robota 8 stycznia Na planie, odc. 886 8 stycznia Shindisi 9 stycznia Tomb Raider 9 stycznia 30 srebrników, odc. 7 10 stycznia Dzikus 10 stycznia Kuessipan 10 stycznia Tiger, odc. 1 11 stycznia Sprzymierzeni 11 stycznia Cały świat Romy 14 stycznia Podróż marzeń 14 stycznia Magicy V, odc. 1-13 (cały sezon) 15 stycznia Młody Sheldon IV, odc. 7 15 stycznia Młodzi Tytani: Akcja! V, odc. 1-51 (cały sezon) 15 stycznia The Raid 2: Infiltracja 15 stycznia Na planie, odc. 887 15 stycznia Atlantyda 16 stycznia 30 srebrników, odc. 8 17 stycznia 30 srebrników: Tworzenie potwora 17 stycznia 30 srebrników: Za kulisami 17 stycznia Osierocony Brooklyn 17 stycznia Richard Jewell 17 stycznia Wszyscy zmarli 17 stycznia Tiger, odc. 2 18 stycznia Phoenix w Oregonie 18 stycznia All American III, odc. 1 19 stycznia Batwoman II, odc. 1 19 stycznia Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 1 19 stycznia Cormoran Strike: Zabójcza biel, odc. 1 21 stycznia Niezwykłe lato z Tess 21 stycznia Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 1 22 stycznia Baranek Shaun: SportOwiec, odc. 1-21 (cały sezon) 22 stycznia Baranek Shaun: Lamy na farmie 22 stycznia Defendor 22 stycznia Spirala 22 stycznia Na planie, odc. 888 22 stycznia Bo to grzech, odc. 1-5 (cały sezon) 23 stycznia Malowanie z Johnem, odc. 1 23 stycznia De-Lovely 23 stycznia Pod gołym niebem 23 stycznia Kłamstwo doskonałe 24 stycznia Syberia 24 stycznia Wyspa psów 24 stycznia Euforia, odcinek specjalny (2) 25 stycznia Ukryta strategia 25 stycznia All American III, odc. 2 26 stycznia Batwoman II, odc. 2 26 stycznia Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 2 26 stycznia Masza i niedźwiedź, odc. 1-26 (cały sezon) 26 stycznia Amanda Seales: Ja to wiem 27 stycznia Cormoran Strike: Zabójcza biel, odc. 2 28 stycznia Dopóki ślub nas nie rozłączy 28 stycznia Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 2 29 stycznia Blaze i mega maszyny IV, odc. 1-20 (cały sezon) 29 stycznia Martwe zło (2013) 29 stycznia Na planie, odc. 889 29 stycznia Malowanie z Johnem, odc. 2 30 stycznia Poza podejrzeniem 30 stycznia Umrzesz w wieku 20 lat 30 stycznia Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) 31 stycznia Syn ptasznika 31 stycznia Tolkien 31 stycznia