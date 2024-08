Siostry na zabój z pierwszym zdjęciem z 2. sezonu. Apple podało datę premiery

fot. Apple TV+

Apple ogłosił powrót swojego serialu Siostry na zabój. Pierwszy sezon zadebiutował w sierpniu 2022 roku, zbierając pozytywne recenzje od krytyków i widzów. Zamówienie drugiego sezonu było niemałą niespodzianką, ale po ponad dwóch latach produkcja powróci już 13 listopada z nowymi odcinkami. Będą one emitowane co tydzień w każdą środę do 25 grudnia.

Siostry na zabój – pierwsze zdjęcie z 2. sezonu

Wraz z datą premiery Apple udostępniło również pierwsze zdjęcie sióstr Garvey z drugiego sezonu.

fot. Apple TV+

Siostry na zabój – o czym jest?

Pierwszy sezon opowiadał o siostrach Garvey, które przygotowują się do pogrzebu agresywnego męża Gace, Johna Paula. Kiedy ubezpieczyciel na życie Thomas Claffin i jego brat Matt postanawiają udowodnić, że nie była to przypadkowa śmierć, tym samym unikając wypłaty wysokiej polisy dla wdowy, okazuje się, że każda z sióstr miała motyw, aby popełnić zbrodnię.

Drugi sezon rozpocznie się dwa lata po tamtych wydarzeniach. Siostry pozornie bez szwanku wyszły z całej sprawy, ale kiedy prawda z przeszłości wychodzi na jaw, bohaterki ponownie znajdują się w centrum uwagi, a podejrzenia są poważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Garveyowie muszą ustalić, co jest prawdą a kłamstwem i komu mogą ufać.

W obsadzie serialu znaleźli się Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene, Eve Hewson, Brian Gleeson, aryl McCormack, Assaad Bouab, Claes Bang, Yasmine Akram, Peter Coonan, Lloyd Hutchinson, Seána Kerslake, Nina Norén, Jonjo O'Neill, Saise Quinn, Michael Smiley oraz Barry Ward.

Siostry na zabój – pierwszy sezon w całości dostępny jest na Apple TV+.