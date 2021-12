Sisi - miniserial kostiumowy o cesarzowej Austrii już na Epic Drama. Co warto wiedzieć?

fot. Epic Drama

Sisi to niemiecki miniserial kostiumowy, który jest idealną propozycją na święta. Historia zamknie się w sześciu odcinkach. Zachęcamy do zapoznania się z losami wyjątkowej cesarzowej, która wciąż inspiruje twórców popkultury. Kolejne odcinki będą emitowane codziennie aż do 31 grudnia.

Sisi - zwiastun

Sisi - o czym serial?

Sisi to współczesne spojrzenie na buntowniczą historię dorastającej cesarzowej Imperium Habsburgów, a także opowieść o młodych członkach rodziny królewskiej rozdartych między osobistymi pragnieniami a politycznymi ograniczeniami, między władzą a wrażliwością.

Miniserial prezentuje wyjątkową jakość realizacyjną. Współczesne podejście twórców da się zauważyć nie tylko na poziomie scenariusza – napisanych postaciach, relacjach między nimi oraz podejmowanych przez nich decyzjach – ale też w pracy kamery, kostiumach oraz zapierających dech w piersiach zdjęciach. Co ważne, udało się zachować równowagę między dramatem kostiumowym a historią opowiadaną współczesnymi metodami. Twórcy w żadnym momencie nie niszczą iluzji świata przedstawionego. To nie jest nowoczesność w stylu Marii Antoniny w reżyserii Sofii Coppoli.

Lubicie dramaty kostiumowe? Zapewniamy więc, że trudno będzie Wam przejść obojętnie obok tego miniserialu. Nowa Sisi różni się od filmów z Romy Schneider, ale dla współczesnego widza na pewno będzie ciekawsza i przystępniejsza.

Sisi - zdjęcia