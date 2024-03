Skarb Narodów 3 wciąż ma szansę powstać. Zaskakujące słowa producenta

Źródło: materiały prasowe

Producent Jerry Bruckheimer udzielił wywiadu portalowi MovieWeb, w którym padł temat filmu Skarb Narodów 3. Wygląda na to, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej, niż jakiś czas temu sugerował Nicolas Cage, mówiąc, że ten sequel nigdy nie ujrzy światła dziennego.

Skarb Narodów 3 powstanie?

Okazuje się, że prace nad Skarbem Narodów 3 wciąż trwają i scenariusz jest tworzony.

- Mamy nadzieję, że Skarn Narodów 3 powstanie. Pracujemy nad nim już od jakiegoś czasu. W obecnej chwili zajmuje się tym genialny scenarzysta, więc miejmy nadzieję, że dostaniemy tekst tak szybko jak to możliwe. Wyślemy go Nicowi i, jeśli mu się spodoba, zrobimy ten film. Na pewno tego chcemy.

Wygląda więc na to, że Nicolas Cage nie miał aktualnych informacji o postępie prac nad Skarbem Narodów 3.

Przypomnijmy, że obie części serii zebrały dobre oceny widzów i osiągnęły sukces komercyjny. Trójka była planowana lata temu, ale została wstrzymana, gdy Nicolas Cage miał długi i musiał zacząć brać posady, by móc je spłacić. Kilka lat temu mu się to udało i wrócił do kina.