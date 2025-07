Przełomowa technologia Wi-Fi pozwala identyfikować ludzi!

fot. pixabay.com

Naukowcy z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie zaprezentowali „WhoFi”, nowatorski identyfikator biometryczny, który potrafi identyfikować znane już osoby na podstawie ich interakcji z sygnałami sieci bezprzewodowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów biometrycznych opartych na twarzach, odciskach palców, a nawet urządzeniach mobilnych, WhoFi wykrywa unikalny „podpis” osoby na podstawie subtelnych zmian w stanie kanału Wi-Fi. Gdy fale elektromagnetyczne oddziałują na fizyczne przeszkody, takie jak ludzkie ciało, zmienia się ich amplituda i przesunięcie fazowe, niosąc „bogate informacje biometryczne”, które system uczy się rozpoznawać. Ta nieinwazyjna technika pozwala rejestrować unikalne sygnatury osób w każdej przestrzeni wyposażonej w Wi-Fi.

Główne spostrzeżenie jest takie, że gdy sygnał Wi-Fi rozprzestrzenia się w otoczeniu, jego przebieg ulega zmianie pod wpływem obecności i właściwości fizycznych obiektów oraz osób znajdujących się na jego drodze. Zmiany te zawierają bogate informacje biometryczne” – napisali autorzy badania.

Rozpakowywanie niewidzialnego podpisu

Zespół kierowany przez informatyków Danilo Avolę, Daniele Pannone, Dario Montagnini i Emada Emama w przeprowadzonym badaniu wyszkolił głęboką sieć neuronową do interpretacji zmian sygnału sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Tak wytrenowany system potrafi rozróżnić osoby nawet w złożonym otoczeniu, analizując unikalne modyfikacje przebiegu fal Wi-Fi wprowadzane przez każdą z nich. Podczas testów z wykorzystaniem zbioru danych NTU-Fi, standardowego punktu odniesienia dla wykrywania ludzi za pomocą Wi-Fi, WhoFi osiągnął imponującą dokładność ponownej identyfikacji wynoszącą aż 95,5% przy użyciu modelu głębokiego uczenia opartego na transformatorach. Ten poziom precyzji przewyższa podobne dotychczasowe osiągnięcia, takie jak podejście EyeFi z 2020 r., które wykazało około 75% dokładności, a WhoFi ma działać niezawodnie w różnych lokalizacjach.

Naukowcy wyjaśniają, że ponowna identyfikacja jest częstym wyzwaniem w monitoringu wizyjnym. Nie zawsze jest jasne, czy osoba uchwycona na nagraniu wideo to ta sama osoba, która została zarejestrowana w innym czasie i/lub miejscu.

Ponowna identyfikacja niekoniecznie ujawnia więc tożsamość osoby. Jest to jedynie stwierdzenie, że ta sama osoba pojawia się w różnych miejscach. W monitoringu wizyjnym można to zrobić, porównując ubranie lub inne charakterystyczne cechy w różnych nagraniach. Nie zawsze jest to jednak możliwe. WhoFi odpowiada nie tylko na ten problem, ale potencjalnie umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach wymagających ścisłej identyfikacji przebywających tam osób, a w przyszłości być może także w naszych domach, gdzie sieć Wi-Fi będzie pełnić rolę perfekcyjnego stróża, który zawsze wykryje, gdy w jej zasięgu pojawi się ktoś obcy.

Nieuniknione pytania o prywatność

Chociaż wykrywanie ludzi za pomocą Wi-Fi nie jest całkowicie nowym pomysłem, a wcześniejsze zastosowania obejmowały wykrywanie upadków i wykrywanie obecności przez ściany, wysoka dokładność ponownej identyfikacji za pomocą technologii WhoFi stanowi znaczący krok naprzód. Jednak wiąże się ona z poważnym dylematem etycznym. W przeciwieństwie do widocznych kamer lub tagów RFID, sygnały Wi-Fi są wszechobecne i zazwyczaj niezauważalne, ponieważ są przeznaczone do transmisji danych, a nie do śledzenia. Chociaż zwolennicy twierdzą, że wykrywanie Wi-Fi jest bardziej świadome prywatności niż nadzór wizualny, ponieważ nie rejestruje obrazów, krytycy ostrzegają, że ciągłe, ukryte śledzenie bez zgody może otworzyć drzwi do bezprecedensowych form nadzoru. Naukowcy dostrzegają tę sprzeczność, podkreślając, że WhoFi nie rejestruje bezpośrednio danych osobowych, ale dostrzegają potencjał nadużyć bez rygorystycznych zabezpieczeń. Na razie technologia ta pozostaje w fazie badań naukowych i nie ma bezpośrednich planów jej komercyjnego lub rządowego wdrożenia.

Jednak wraz z upowszechnianiem się środowisk wyposażonych w Wi-Fi możliwość cichego identyfikowania naszej tożsamości – bez żadnych widocznych urządzeń monitorujących – może wkrótce przejść z etapu eksperymentu do codzienności.