Świetna oferta dla klientów Plusa i Polsat Box. Otrzymają dostęp do popularnego streamingu

fot. materiały prasowe

Reklama

Zarówno nowi, jak i obecni klienci Plusa i Polsat Box oraz użytkownicy Polsat Box Go będą mogli cieszyć się dostępem do obszernej kolekcji hollywoodzkich hitów, seriali na wyłączność i lokalnych produkcji oryginalnych w atrakcyjnej cenie. To wszystko oferuje SkyShowtime, które będą mogli zasubskrybować.

SkyShowtime - oferta

Oto cennik wraz z korzyściami oferowanymi dla poszczególnych grup klientów:

Plus – dostęp do serwisu za 15 zł/mies. wraz z dowolnym abonamentem z umową na 24 miesiące,

– dostęp do serwisu za 15 zł/mies. wraz z dowolnym abonamentem z umową na 24 miesiące, Polsat Box – dostęp do serwisu oraz 2 kanałów linearnych SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2 za 10 zł/mies. z pakietami M Sport, L, XL (TV satelitarna i kablowa IPTV) i Bogatym (TV internetowa z dekoderem). W niższych ofertach cena SkyShowtime wynosi 15 zł/mies. Ceny obowiązują przy zawarciu umowy na 24 miesiące.

– dostęp do serwisu oraz 2 kanałów linearnych SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2 za 10 zł/mies. z pakietami M Sport, L, XL (TV satelitarna i kablowa IPTV) i Bogatym (TV internetowa z dekoderem). W niższych ofertach cena SkyShowtime wynosi 15 zł/mies. Ceny obowiązują przy zawarciu umowy na 24 miesiące. Polsat Box Go – dostęp do serwisu i 2 kanałów TV: SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2 razem z pakietem Premium w promocyjnej cenie 50 zł/mies.

fot. materiały prasowe

SkyShowtime - nowości na kwiecień 2025. Licealne duchy, 4. sezon Snowpiercera i inne

SkyShowtime - wypowiedzi

Michał Sobolewski, Wiceprezes Zarządu Polkomtelu, Grupa Polsat Plus:

Partnerstwo ze SkyShowtime to doskonałe wzbogacenie oferty streamingowej naszej Grupy o kolejną bogatą bibliotekę z unikalną rozrywką filmowo-serialową. Od teraz klienci Polsat Box i Plusa mają dostęp do czterech popularnych serwisów z polskimi i światowymi treściami o różnorodnej tematyce. Z kolei nasz serwis Polsat Box Go daje możliwość połączenia pakietu Premium z dwoma dużymi serwisami, w tym ze SkyShowtime.

Hristina Georgieva, Chief Business Officer w SkyShowtime:

Kontynuując rozwój SkyShowtime w Europie Środkowo-Wschodniej, z ogromną dumą ogłaszamy szeroko zakrojoną współpracę z Grupą Polsat Plus. Zawsze dążymy do tego, aby być jak najbliżej widzów i oferować im możliwie łatwe i różnorodne opcje dostępu do najlepszej rozrywki w SkyShowtime. Partnerstwo z Grupą Polsat Plus to dla nas ważny krok w realizacji tego celu.

SkyShowtime - informacje

SkyShowtime oferuje widzom najnowsze kinowe hity, seriale na wyłączność oraz lokalne produkcje oryginalne, a także rozrywkę dla całej rodziny. Wśród najpopularniejszych tytułów w serwisie znajdują się m.in. produkcje z uniwersum Taylora Sheridana, w tym wszystkie sezony kultowego serialu Yellowstone oraz 1883 i 1923, Landman: Negocjator, Lioness, a także seriale na wyłączność, m.in. Dzień szakala, Agencja czy Dexter: Grzech pierworodny. W grudniu w serwisie zadebiutował drugi polski serial oryginalny Śleboda, a na wiosnę bieżącego roku planowana jest premiera kolejnej polskiej produkcji oryginalnej SkyShowtime – Langer.

Klienci Polsat Box i Polsat Box Go wykupując dostęp do serwisu, otrzymają także możliwość oglądania dwóch kanałów telewizyjnych. SkyShowtime 1 prezentuje największe hity filmowe, premiery seriali i produkcji oryginalnych oraz weekendowe seanse kina familijnego. SkyShowtime 2 to filmy dla całej rodziny – od klasycznych hitów po najnowsze przeboje box office’u, a także ulubione bajki i animacje, popularne seriale i fascynujące dokumenty.