Skydance Media kupuje Paramount. W grze miliardy dolarów

Paramount

Reklama

Skydance Media należące do Davida Ellisona ogłosiło, że zainwestują 8 miliardów dolarów, by przejąć Paramount Global. Ten proces ma potrwać siedem miesięcy. Jego finał to pełna fuzja firm.

Skydance Media kupuje Paramount

David Ellison będzie prezesem i szefem rady nadzorczej. Jeff Shell, który kiedyś pracował w NBCUniversal ma dowodzić codziennymi pracami firmy.

Proces przejęcia ma zakończyć się w pierwszej połowie 2025 roku. Jego efektem dla branży filmowej i serialowej będzie to, że telewizje CBS i Nickelodeon oraz studio filmowe Paramount Pictures po raz pierwszy od lat 80. będą mieć nowych właścicieli. To siłą rzeczy wpływa na to, jaka jest strategia tworzenia treści, które mają przynosić pieniądze. Na ten moment jednak nie wiadomo, czy plan na jakieś zmiany został obmyślony.

Natomiast Skydance w oświadczeniu prasowym podkreśla, że celem jest poprawa zyskowności Paramount, wprowadzenie stabilności oraz niezależność dla twórców treści. Chcą też więcej inwestować w rozwój platform streamingowych.

Samo Skydance przez 15 lat współpracowało z Paramountu, współfinansując największe ich serie filmowej jak Mission: Impossible, Transformers czy Top Gun w postaci Top Gun: Maverick. Dodają także, że dzięki obecności wizjonera Johna Lassetera w Paramouncie, mają szansę być kluczowym graczem na rynku animacji.