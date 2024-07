Aktorzy i twórcy, którzy żałowali współpracy z Marvelem. Żalili się: „bezmyślne filmy komiksowe”, „tortura”

fot. materiały prasowe

Reklama

Współpraca z jedną z najbardziej znanych franczyz to dla masy wschodzących gwiazd ważne wydarzenie. Z drugiej strony mamy doświadczonych aktorów, dla których jest to sposób na sprawne zasilenie finansowych braków. I choć wydawać by się mogło, że w obu sytuacjach nic nie jest w stanie osłabić satysfakcji płynącej z ożywienia ikonicznych bohaterów kultowego świata komiksów, to niestety rzeczywistość jest nieco inna. Atmosfera na planach filmowych bywa często napięta. Powodów jest wiele, a każdy przypadek udowadnia, że bodźcem do konfliktów może stać się tak naprawdę wszystko.

Najbardziej znane historie pogarszających się relacji podczas kręcenia i tworzenia projektów Marvela wyszczególnione zostały w poniższej galerii. Odnajdziecie tutaj listę największych nazwisk Hollywood, które niezbyt miło wspominają współpracę z Marvelem. Niektóre przypadki odnoszą się do poważnych oskarżeń. Inne zaś celnie trafiają w kunszt aktorski i chęć większej swobody w trakcie realizacji głośnych projektów. Mimo wszystko można jednak zaobserwować, że wiele z przywołanych osób ponownie zdecydowało się na angaż w filmach Marvela.

Zestawienie pochodzi ze strony internetowej BuzzFeed.

Aktorzy i twórcy, którzy żałowali współpracy z Marvelem

Jesteśmy ciekawi czy któraś z historii Was zaskoczyła. Podzielcie się z nami Waszymi przemyśleniami.

Terrence Howard – studio chciało zapłacić aktorowi za trzy filmy jedną ósmą obiecanej kwoty. W ten sposób wytwórnia chciała zaoszczędzić pieniądze na podwyższoną pensję Roberta Downey'a Jr.

Marvel - aktorzy za dobrzy do swojej roli. Czy MCU marnowało ich potencjał?

Warto zwrócić też uwagę na artystów, którzy nie mogli wykorzystać w pełni swojego potencjału w filmach MCU. Przed Wami lista nazwisk, które zasługiwały na granie bardziej wymagających bohaterów.