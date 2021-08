Skyrim: Anniversary Edition zapowiedziane. Kolejne wydanie kultowego RPG

fot. Bethesda

Skyrim to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gier ostatnich lat. Widać to nie tylko w ocenach, które zebrał ten tytuł w momencie premiery i sprzedaży, ale też i w liczbie wypuszczonych portów, reedycji i specjalnych wersji. Jeszcze w tym roku dołączy do nich kolejne (łącznie już trzynaste, licząc wersję na Amazon Alexa) wydanie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S, tym razem przygotowane z okazji 10-lecia tej produkcji i zatytułowane The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition zawierać będzie podstawową wersję gry, trzy duże rozszerzenia: Hearthfire, Dawnguard i Dragonborn, a także aż 500 pomniejszych dodatków z Creation Club, które obejmować będą m.in. nowe zadania, przeciwników, bronie, lochy i bossów. Nowością będzie też... możliwość łowienia ryb.

fot. Bethesda

Anniversary Edition zadebiutuje 11 listopada tego roku. Posiadacze obecnej wersji gry będą mogli zakupić aktualizację, ale jej cena nie została jeszcze podana. W planach jest także darmowa aktualizacja pod konsole PS5 i Xbox Series S/X - w takim przypadku nie otrzymamy dodatkowej zawartości z Creation Club, ale możemy liczyć na lepszą jakość oprawy.