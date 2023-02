SkyShowtime - cena, aplikacje, promocja. Wszystko, co trzeba wiedzieć o nowej platformie streamingowej

fot. materiały prasowe

SkyShowtime to nowa platforma streamingowa, która 14 lutego wchodzi do Polski oraz takich krajów jak Albania, Czechy, Kosowo, Macedonia Północna, Rumunia, Słowacja oraz Węgry. W serwisie będą można oglądać klasyki oraz nowości takich wytwórni i platform jak Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock. Oznacza to, że wyłączne prawa do dystrybucji tytułów tych twórców w Polsce ma tylko SkyShowtime.

SkyShowtime - cena i promocja

Za subskrypcję będzie trzeba zapłacić 24,99 złotych. Jednak na start przygotowana została promocja, która trwa przez ograniczony czas. Trzeba zarejestrowaćsię na stronie platformy SkyShowtime.com i wówczas na zawsze otrzymujemy 50% zniżki od standardowej ceny subskrypcji miesięcznej. Oznacza to, że jeśli nieprzerwanie będziemy korzystać z subskrypcji, zapłacimy za ni 12,49 zł miesięcznie. Ta promocja dotyczy nowych użytkowników w każdym kraju, w którym SkyShowtime startuje dnia 14 lutego 2023 roku. Prezes SkyShowtime Monty Sarhan powiedział:

SkyShowtime zapewnia dostęp do doskonałych produkcji w naprawdę atrakcyjnej cenie, dlatego nasza oferta jest jedną z najlepszych na rynku. Jako nowy europejski serwis streamingowy z radością prezentujemy użytkownikom w Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech specjalną, ograniczoną czasowo ofertę subskrypcji za pół ceny na zawsze.

Zobacz także:

SkyShowtime - aplikacje

Poza korzystaniem z platformy streamingowej na www.skyshowtime.com można będzie zainstalować aplikację na urządzeniach Apple iOS, tvOS, Android TV, Google Chromecast i LG TV. Nowością jest fakt, że począwszy od 14 lutego 2023 roku subskrybenci będą mogli również zainstalować aplikację na telewizorach Samsung Smart TV, co do tej pory nie było dostępne. Serwis będzie dostępny za pośrednictwem modeli Samsung Smart TV z 2017 roku lub nowszych z systemem operacyjnym Tizen OS 3.0 lub wyższym.

SkyShowtime - lista filmów

Poglądowa lista najciekawszych tytułów. To nie wszystko!

Ambulans (2022)

SkyShowtime - lista seriali

Poglądowa lista najciekawszych tytułów. To nie wszystko!