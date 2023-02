SkyShowtime w Polsce. Seriale, które warto obejrzeć

Fot. Materiały prasowe

SkyShowtime to nowa platforma streamingowa, która weszła na polski rynek. W ofercie znajdziecie kinowe hity od Universal Pictures i Paramount Pictures, a także produkcje wyprodukowane przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock. W serwisie obejrzyjcie między innymi takie głośne tytuły jak Wiking, Top Gun: Maverick i Jurassic World Dominion. Jednak my nasze poszukania najciekawszych propozycji ograniczyliśmy tym razem tylko do seriali.

Zobaczcie, jakie seriale warto obejrzeć na SkyShowtime poniżej.

SkyShowtime - seriale, które warto obejrzeć

Wśród ciekawych seriali na są SkyShowtime są Mayor of Kingstown, Star Trek: Strange New Worlds, A Friend Of The Family, Pitch Perfect: Bumper in Berlin - kontynuacja filmowej serii Pitch Perfect - House, Mr. Robot, Yellowstone i Dexter. A to dopiero początek.

Star Trek: Strange New Worlds - Prequel do oryginalnego serialu Star Trek. Opowiada o załodze USS Enterprise pod dowództwem kapitana Christophera Pike'a.

SkyShowtime - cena subskrypcji

SkyShowtime jest dostępne w Polsce od 14 lutego 2023 roku. Cena subskrypcji wynosi 24,99 złotych miesięcznie. W promocji na zawsze będzie to kosztować 12,49 zł.

