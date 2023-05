SkyShowtime - lista nowych produkcji oryginalnych. Na liście polski serial i Poker Face

fot. SkyShowtime

Monty Sarhan, dyrektor generalny SkyShowtime, podczas przemówienia na Cannes wyjawił, jakie produkcje oryginalne, wyprodukowane w Europie, trafią do serwisu w 2023 i 2024 roku. Poznajcie te i inne najciekawsze tytuły poniżej.

Na platformie streamingowej zadebiutuje Codename: Annika, pierwszy serial oryginalny ze Skandynawii. Będzie to produkcja kryminalna, która opowie o fińskiej śledczej Emmie, infiltrującej pod przykrywką dom aukcyjny w Sztokholmie. W serwisie pojawi się też thriller Poker Face - wreszcie w Polsce - o Natashy, która wie, kiedy ktoś kłamie. Pozwala jej to rozwiązywać różne sprawy kryminalne.

Kolejny emocjonujący tytuł to Los Enviados, który przedstawi losy dwóch księży, badających cudy potencjalnych świętych. Bohaterowie trafią na wyjątkową sprawę w Meksyku, która wystawi ich wiarę na próbę. Mury szpitala psychiatrycznego będą skrywać wieloletnią, straszną tajemnicę. Na pewno ciekawym projektem jest także Django, serial luźno oparty na kultowym filmie Sergio Corbucciego, o mężczyźnie poszukującym zemsty na tych, którzy zamordowali jego rodzinę.

Na liście jest także polski serial Warszawianka, w którym widzowie będą mogli śledzić losy 40-letniego playboya (w tej roli Borys Szyc), próbującego zrozumieć współczesny świat. Poza tym w SkyShowtime zadebiutuje też czesko-słowacka komedia familijna The Winner o polityku, który postanawia porzucić karierę, by skupić się na życiu rodzinnym. W serwisie pojawi się też kolejna komedia, Mentiras Pasajeras, o kobiecie, której całe życie zostaje przewrócone do góry nogami na miesiąc przed ślubem.

WARSZAWIANKA

W SkyShowtime pojawi się także hiszpański serial Las Invisibles o grupie pokojówek, które próbują zmienić swoje życie, tak inne od tych, jakie prowadzą goście luksusowego kurortu, w którym pracują. Zadebiutuje też serial biograficzny Bosé o legendarnym piosenkarzu Miguelu Bosé. Nie można zapomnieć też o The Curse, serialu SHOWTIME®, w którym na parę starającą się o dziecko spada rzekoma klątwa, która utrudni nowożeńcom życie.

Poza tym Por H o por B wróci z 2. sezonem.