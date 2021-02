Skywalkers, Trekkies, Wookies. Tak mogli nazywać się członkowie US Space Force

Źródło: USSF / James Richardson

W końcu musiało do tego dojść. Dynamiczny rozwój sektora lotów kosmicznych doprowadził do utworzenia nowej jednostki wojskowej funkcjonującej w strukturach Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. 20 grudnia 2019 roku powołano do życia Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych (USSF), które mają dbać o bezpieczeństwo oraz interesy USA w przestrzeni kosmicznej. Tym samym amerykańska armia na dobre zajmie się rozwojem technologii oraz misji pozaziemskich.

I choć z administracyjnego punktu widzenia jednostka funkcjonuje od kilkunastu miesięcy, dopiero pod koniec 2020 roku ogłoszono, jaką nazwę będą nosić żołnierze pełniący służbę w USSF. Wybór padł na Strażników (ang. Guardians), gdyż nadrzędną rolą nowej jednostki będzie ochrona obywateli USA przed zagrożeniami ze strony innych państw dysponujących wysoko rozwiniętą technologią kosmiczną.

Lista sugerowanych nazw formacji była niezwykle obszerna i powstała przy udziale pracowników nowej jednostki, którzy mogli dzielić się swoimi propozycjami. W grze znalazło się kilkaset sugestii. Mimo iż nie zdecydowano się na marvelowskie Guardians of the Galaxy, prosta fraza Guardians może spodobać się miłośnikom fantastyki. I nie można wykluczyć, że jest ukłonem w stronę tej serii.

W grze było jednak znacznie więcej popkulturowych nazw, zespołowi military.com udało się dotrzeć do listy odrzuconych pozycji, przepełnionej prawdziwymi perełkami. Obok takich pozycji jak Skywalkers, Space Avengers, Trekkies czy Wookiees można znaleźć kurioza pokroju Anti-Gravity Gang, Homo Spaciens, Lunar Stewards czy Nothing, because you wouldn't hear it in space anyway:

USSF - lista odrzuconych nazw jednostki

A jeśli to Polska Agencja Kosmiczna przy współpracy z Wojskiem Polskim powołałaby do życia własną jednostkę kosmiczną, to jak powinna się nazywać? Macie jakieś propozycje?