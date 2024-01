Sleeping Dogs - pierwszy zwiastun. Russell Crowe jako detektyw z Alzheimerem

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Sleeping Dogs to nowa produkcja studia The Avenue Film, która na tapet bierze książkę autorstwa E. O. Chirovici pod tytułem The Book of Mirrors. Na stołku reżysera zasiada Adam Cooper, dla którego jest to debiut reżyserski; wcześniej zajmował się pisaniem scenariuszy do takich produkcji, jak Assassin's Creed, Wierna czy Exodus: Bogowie i królowie. W roli głównej wystąpi Russell Crowe. Sleeping Dogs to produkcja wyłącznie dla dorosłych, której zwiastun możecie obejrzeć poniżej. Wszyscy są podejrzani w nowym filmie z Russellem Crowem w roli głównej.

Sleeping Dogs - o czym film?

Russell Crowe wciela się w Roya Freemana, byłego detektywa z wydziału zabójstw z problemami z pamięcią, który jest zmuszony do ponownego wznowienia sprawy, której nie pamięta. Kiedy życie mężczyzny wisi na włosku, Freeman musi poskładać do kupy brutalne dowody ze sprawy sprzed dekady. W ten sposób odkryje przerażającą sieć pogrzebanych sekretów i zdradzieckich powiązań z własną przeszłością.

W obsadzie filmu poza Russellem Crowem znajduje się również Karen Gillan, Márton Csókás, Tomas M. Wright, Harry Greenwood i Tommy Flanagan.



Premiera filmu 22 marca 2024 roku.