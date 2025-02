Dlaczego nowy Kapitan Ameryka tak nawiązywał do filmu o Hulku? Reżyser tłumaczy

foto. materiały prasowe

Reżyser filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Julius Onah, udzielił wywiadu dla Variety, w którym wyjaśnił pewne elementy fabularne oraz wytłumaczył co niektóre cameo. Reżyser stanął również w obronie Harrisona Forda po oskarżeniach anonimowego członka ekipy filmowej. Twierdzi, że aktor zachowywał się jak diva na planie i nienawidził procesu motion capture podczas wcielania się w czerwonego Hulka.

Mogę mówić tylko o moich własnych doświadczeniach z Harrisonem. Był absolutnym profesjonalistą. To człowiek niezwykle poważnie i z pasją podchodzący do swojej pracy. Proces twórczy wiąże się z intensywnymi i czasem emocjonalnymi rozmowami, ale zawsze dążyliśmy do jednego celu – stworzenia jak najlepszej wersji filmu. [...] Nauczyłem się od niego bardzo wiele, a cała obsada darzy go wyłącznie szacunkiem i sympatią – podobnie jak ekipa filmowa. Takie było moje doświadczenie na planie i to jest prawda o naszej współpracy.

Czemu Kapitan Ameryka tak bardzo odnosił się do Incredible Hulka? Reżyser wyjaśnia to i inne decyzje fabularne

Onah wytłumaczył, że nowy Kapitan Ameryka mocno odnosił się do filmu Incredible Hulk ponieważ kluczowym motywem historii miała być idea przemiany postaci Thaddeusa Rossa. Według twórcy trzeba było przypomnieć widzom, kim był generał Thunderbolt – człowiekiem skłonnym do wybuchów gniewu, w konflikcie ze swoją córką. Reżyser dodał, że plotki sugerujące uśmiercenie Czerwonego Hulka w pierwszych wersjach scenariusza, są absolutnie nieprawdziwe, a Marvel nigdy nie zakładał takiego rozwiązania fabularnego..

Dodatkowo wyjaśnione zostało cameo Bucky'ego Barnesa i jego dziwna rola kandydującego kongresmena.

Bucky przechodzi przez różne zmiany, próbując na nowo zdefiniować siebie – nie jest już żołnierzem Hydry. Staraliśmy się poprowadzić go w sposób nieoczekiwany, nadając mu nową, zaskakującą ścieżkę – i właśnie to doprowadziło go do miejsca, w którym się znalazł.

Podobnie Onah odniósł się do kwestii powrotu do wątku Celestiala wystającego z Ziemi:

Wyspa Celestiali od początku miała być częścią tej historii, ponieważ to świetna okazja do eksplorowania globalnych i geopolitycznych konsekwencji pojawienia się gigantycznej kosmicznej istoty wynurzającej się z Oceanu Indyjskiego.

Na sam koniec reżyser dodał wstawkę o Serpent Society. Oryginalnie chciał aby moce członków tajnego stowarzyszenia były bardziej powiązane z magią, aby nawiązać do komiksów. Zdecydowano jednak, że do klimatu filmu bardziej będzie pasować organizacja paramilitarna.