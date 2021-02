Sliders: Piąty wymiar – fani z Polski stworzyli własne zakończenie serialu

materiały prasowe

Serial Sliders - Piąty wymiar opowiadał o grupie bohaterów podróżujących przez różne wymiary, aby wreszcie trafić do swojego domu. Problem w tym, że miejsca przez nich odwiedzane nie zawsze przypominają im to, co doskonale znają. Serial zadebiutował w 1995 roku i doczekał się 5. sezonów. Finałowy odcinek zaprezentował spory cliffhanger, ale fani produkcji nigdy nie doświadczyli kontynuacji.

Z okazji 25-lecia serialu Sliders, fan serialu z Polski – Bartosz Listewnik na przełomie 2020 i 2021 opublikował wirtualny szósty sezon, który dokańcza urwane wątki oraz wyjaśnia wszelkie niedopowiedzenia. W komunikacie prasowym możemy przeczytać dodatkowo, że oferuje to, na co fani tego serialu czekali od 20 lat – powraca oryginalna czwórka Slidersów. W efekcie otrzymaliśmy cykl fanowskich opowiadań, które składają się w ten sposób na trzynaście dodatkowych odcinków. Odcinki są oparte zarówno na istniejących, kanonicznych komiksach Sliders oraz na autorskich pomysłach polskiego fana.

Wirtualny sezon szósty to nie tylko opowiadania, ale także zdjęcia ilustrujące fabułę z odcinków. Wiele z nich powstało za pomocą klocków LEGO. Pomysłodawczynią i autorką tego typu zdjęć jest fanka serialu Agata Szczytowska. Tłumaczenie wirtualnego sezonu na angielski oraz scenografie stworzone z LEGO zwróciły uwagę nie tylko fanów z całego świata, ale też członków oryginalnej obsady. Jerry O’Connell, który udostępnił zdjęcie „Brick Sliders” napisał na swoich portalach społecznościowych: „Haha, ale wspaniałe”. Z kolei John Rhys-Davies napisał: „Dziękuję za wspaniałą pracę, jaką robicie podtrzymując życie Sliders w sercach i umysłach wielu niesamowitych fanów. Kocham to, co nazywacie klockowymi Slidersami”. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia towarzyszące projektowi. Fanowskie zakończenie sezonu znajdziecie pod tym adresem.

Sliders - wirtualny szósty sezon