WandaVision - materiał wideo pokazuje wiele widowiskowych i ważnych dla serialu scen

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney+

WandaVision zbiera na razie wiele bardzo pozytywnych recenzji ze strony krytyków i widzów. Dotychczas widzowie z dostępem do Disney+ mogli zobaczyć cztery odcinki, które wywołały wiele emocji. Ostatni epizod zatytułowany We Interrupt This Program zabrał widzów poza Westview i odsłonięto nieco więcej kart z całej intrygi przygotowanej przez twórców.

W sieci wylądował jednak kolejny materiał wideo, który zapowiada, że kolejne odcinki mogą być jeszcze bardziej emocjonujące. Prezentuje wiele widowiskowych, ale też mrocznych scen, zatem jest to wideo, które może zepsuć komuś zabawę z oglądania. Jeśli jednak jesteście ciekawi, to zobaczcie materiał poniżej:

Twórczyni serialu zapowiada, że każdy odcinek począwszy od czwartego ma coś naprawdę ekscytującego dla widzów. Nazywa to szaloną jazdą.

Teyonah Parris, która wciela się w Monikę Rambeau zdradziła, że gdy dostała rolę nie wiedziała, kogo gra. Gdy dowiedziała się, że to postać z Kapitan Marvel, zaczęła się przygotowywać i szukać informacji w sieci. Wówczas odkryła, że fani obsadzali ją w tej roli lata przed tym, jak ją dostała.