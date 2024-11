Oryginalność ponad wszystko. Taką zasadę wyznaje twórca Slitterhead

fot. Bokeh Game Studio

Slitterhead to nadchodząca gra z pogranicza akcji i horroru. Jej reżyserem jest Keiichiro Toyama, który wcześniej miał okazję pracować między innymi nad takimi seriami, jak Silent Hill, Gravity Rush czy Siren. Niedawno udzielił on wywiadu dla serwisu GameRant, w którym zdradził swoje podejście do tworzenia gier. Okazuje się, że wyznaje on jedną, główną zasadę. Liczy się dla niego przede wszystkim oryginalność, nawet jeśli wymaga to pewnych kompromisów.

Od pierwszego Silent Hill trzymaliśmy się zobowiązania do świeżości i oryginalności, nawet jeśli wiąże się to z pewnymi niedoskonałościami. Ta postawa zachowała się w innych moich pracach, w tym także w Slitterhead.

Warto przypomnieć, że to właśnie stawianie na świeżość i oryginalność sprawiła, że zdecydował się on odejść z PlayStation i założyć własny, niezależny zespół: Bokeh Game Studio.

Moim celem od zawsze było tworzenie oryginalnych gier. Czuję, że jestem w stanie robić to bez ogromnego budżetu. To pozwala mi na wyrażanie samego siebie. Decyzja o niezależności mi na to pozwoliła. Po czasie spędzonym w Sony czuję, że robię to, co chcę robić - tak Toyama mówił o odejściu z PlayStation w rozmowie z serwisem VGC w lipcu tego roku.