Twórca Riverdale przejmuje Słodkie kłamstewka. Kiedy premiera Pretty Little Liars: Original Sin?

Fot. Materiały prasowe

Słodkie kłamstewka powracają. Pojawi się kolejna instalacja we franczyzie, nazwana Pretty Little Liars: Original Sin. Pierwsze trzy odcinki zadebiutują na HBO Max 28 lipca 2022 roku. Następnie po dwa pojawią się 4 i 11 sierpnia. Ostatnie trzy zostaną za to wyemitowane 18 sierpnia. Łącznie serial będzie składał się z dziesięciu epizodów.

Producentem wykonawczym i scenarzystą Pretty Little Liars: Original Sin jest Roberto Aguirre-Sacasa, twórca Riverdale. Pomaga mu Lindsay Calhoon Bring, znana z Chilling Adventures of Sabrina. Serial przedstawi nową generację nastolatek, karanych za grzechy swoich matek, a także za własne przewinienia. Produkcja ma być mroczna i utrzymana w klimacie horroru. Akcja będzie rozgrywać się w całkiem nowym mieście, jednak funkcjonującym w uniwersum Słodkich kłamstewek.

W obsadzie Pretty Little Liars: Original Sin są Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles i Maia Reficco jako nowa generacja bohaterek. W serialu zagrają także Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson i Alex Aiono.

Tęskniliście za Słodkimi kłamstewkami? Dajcie znać w komentarzu.