Od Halloween po Boże Narodzenie! Zwiastun 4 sezonu Słodkich Magnolii

Fot. Netflix

Reklama

Czwarty sezon Słodkich Magnolii zbliża się wielkimi krokami. Jakiś czas temu otrzymaliśmy zdjęcia wraz z datą premiery, a teraz doczekaliśmy się pełnego zwiastuna nowej odsłony serii. Sezon będzie składał się z 10 odcinków, które jednocześnie trafią na Netflixa.

Słodkie Magnolie – zwiastun 4 sezonu

Zdjęcia z 4 sezonu Słodkich Magnolii

Słodkie Magnolie – fabuła, data premiery

Serial opiera się na bestsellerowej serii książek autorstwa Sherryl Woods. To historia trzech przyjaciółek: Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Danie Sue (Brooke Elliott) i Helen (Heather Headley), które mieszkają w małym miasteczku Serenity w Karolinie Południowej i starają się pogodzić związki, rodzinę i kariery.

W nowym sezonie, przechodząc przez zakręty i wyboje swoich romantycznych żyć, Maddie, Dana Sue i Helen muszą również zmierzyć się z powrotem starych przeciwników, utratą wielkich miłości i bólem przejścia od dawnych marzeń do obecnych. Podczas gdy mężczyźni w ich życiu dążą do realizacji swoich własnych celów, a nastoletnie dzieciaki stawiają niepewne kroki w stronę dorosłości, Magnolie wspierają się nawzajem kreatywnym rozwiązywaniem problemów, głębokim oddaniem i — jak zawsze — cotygodniowymi margaritami. W nowych odcinkach zobaczymy sezon świąteczny – będziemy śledzić losy bohaterek od Halloween do Bożego Narodzenia, kiedy spotka je tragedia, kryzys w mieście i gwałtowna burza.

Premiera 4 sezonu serialu Słodkie magnolie w serwisie Netflix odbędzie się już 6 lutego.