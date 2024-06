Słynny reżyser otrzymał polskie obywatelstwo. To było marzenie jego rodziców

fot. YouTube (Variety)

Darren Aronofsky to znany i utalentowany amerykański reżyser, który został nominowany do prestiżowego Oscara przy okazji Czarnego łabędzia z Natalie Portman. W swojej karierze wyreżyserował również popularne Requiem dla snu, Źródło, Zapaśnika oraz WIeloryba. 55 letni filmowiec posiada polskie korzenie - jego babka była Polką, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Jego rodzice od zawsze marzyli, aby Darren pewnego dnia został Polakiem i to marzenie się ziściło.

Darren Aronofsky otrzymał polskie obywatelstwo

Marcin Mamiński, reprezentant reżysera, poinformował Wprost o tym, że Darren Aronofsky otrzymał polskie obywatelstwo:

Tak, mogę tylko potwierdzić, że pan Darren Aronofsky miesiąc temu został już oficjalnie obywatelem Polski. Pragnieniem rodziców Aronofsky'ego było, żeby kiedyś został Polakiem.

Proces, który zwykle trwa od czterech do pięciu lat przebiegł w przypadku Darrena Aronofsky'ego niezwykle szybko, właśnie za sprawą pochodzenia jego przodków. On sam natomiast urodził się w Nowym Jorku.