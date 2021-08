Smerfy powracają. Teaser nowego serialu animowanego

fot. materiały prasowe

Za sterami nowego serialu animowanego Smerfy odpowiadają Nickelodeon, LAFIG Belgium i IMPS. Jest to wielki powrót niebieskich bohaterów do telewizji po prawie 40 latach.

W opisie serialu czytamy, że historia opowiada o Papie Smerfie (David Freeman w oryginalnym dubbingu), Smerfetce (Berangere McNeese), Mądrali (Youssef El Kaoukibi), Osiłku, Ciamajdzie i innych mieszkańcach wioski smerfów. Czekają ich kompletnie nowe przygody pełne humoru, emocji i akcji. Oczywiście standardowo ich wrogiem będą Gargamel i Klakier.

Pierwszy odcinek nosi tytuł Smurf-Fu i opowiada o tym, jak Smerfetka ratuje Mądrale przed dużym wężem. Inne smerfy proszą ją o to, by nauczyła ich sztuki walk smurf-fu. Kolejny odcinek nosi tytuł Diaper Daddy. W nim smerfy są zmęczone zmienianiem pieluch dziecku, więc Pracuś wymyśla robota, który zrobi to za nich.

Czytamy w opisie, że istotnym dodatkiem ma być nowe plemię smerfów, w którym znajduje się same dziewczyny. Ich przywódczynią jest Willow (Catherine Hershey).

Smerfy - premiera w USA we wrześniu 2021 roku.