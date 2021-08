Prisoners Of The Ghostland - zwiastun thrillera. Nicolas Cage w najbardziej szalonej roli

fot. materiały prasowe

Prisoners Of The Ghostland opowiada o Hero, bezwzględnym złodzieju banków z Samurai Town. Kiedy mężczyzna zostaje zwolniony z więzienia przez bogatego gubernatora, dostaje zadanie odnalezienia jego adoptowaną wnuczkę Berenice. Hero zostaje ubrany w skórzany kombinezon, który ulegnie samozniszczeniu w ciągu pięciu dni. Jego jedyną szansą na przeżycie jest odnalezienie wnuczki gubernatora.

Sion Sono (The Forest of Love, Tokyo Vampire Hotel) wyreżyserował thriller kryminalny, a główną postać gra Nicolas Cage (Zostawić Las Vegas, Twierdza). Sam aktor mówił, że jest to najbardziej szalone rola w jego karierze. Film miał światową premierę na festiwalu filmowym w Sundance na początku 2021 roku. W obsadzie u boku Cage'a zobaczymy między innymi Billa Moseleya (Armia ciemności) Sofie Boutelle (Mumia), Nicka Cassavetesa (Bez twarzy), Taka Sakaguchiego (Shinobi) i Yuzuke Nakaye (The Forest of Love).

Za scenariusz odpowiada debiutujący w roli scenarzysty Aaron Hendry oraz Irański aktor, Reza Sixo Safai. Jest on również producentem filmu wraz z Michaelem Mendelsohnem, Laurą Rister, Ko Mori i Nate'em Bolotinem. Producentami wykonawczymi zostali: Natalie Perrotta, Nick Spicer, Aram Tertzakian, Yuji Sadai i Toyoyuki Yokohama.

Prisoners Of The Ghostland - premiera w amerykańskich kinach oraz na wybranych platformach VOD w USA już 17 września 2021 roku.