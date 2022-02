Smerfy - powstanie kolejny film oraz nowy serial o bohaterach

Źródło: Hanna-Barbera

Nickelodeon Animation i Paramount Animation nawiązały twórczą współpracę z LAFIG Belgium i IMPS, aby wyprodukować wiele filmów o kultowych niebieskich postaciach, Smerfach.

Pierwszym projektem pod nowym szyldem partnerstwa jest animowany film muzyczny wyprodukowany przez wszystkie cztery wytwórnie, którego produkcja ma się rozpocząć jeszcze w 2022 roku, a premiera została zaplanowana na 20 grudnia 2024 roku. Pam Brady ma napisać scenariusz projektu. Dla przypomnienia wcześniej prawa do postaci stworzonych przez belgijskiego artystę Pierre'a Culliforda aka Peyo miało Sony, a trzy filmy o niebieskich ludzikach zarobiły na całym świecie ponad 1,1 mld dolarów.

fot. Peyo

Smerfy - serial

Ponadto Nickelodeon, LAFIG Belgium i IMPS ogłosiły, że stworzą nowy, 26-odcinkowy serial animowany o Smerfach. Pierwszy serial o niebieskich stworkach żyjących w domkach w kształcie grzybów i niepokojonych przez Gargamela był emitowany w latach 1981-90, a w Polsce młodsi widzowie mogli go oglądać w paśmie Wieczorynka na TVP 1. Do dzisiaj jest to kultowa produkcja dla milionowej grupy fanów.

