Snyder Cut - zwiastun już niedługo? Ben Affleck i inni aktorzy nie wrócą na plan

Źródło: Zack Snyder/Warner Bros.

Wersja reżyserska filmu Liga Sprawiedliwości została oficjalnie zapowiedziana przez Zacka Snydera. Produkcja zatytułowana Snyder Cut trafi na HBO Max w 2021 roku. Fani poczęstowali reżysera serią pytań na portalu społecznościowym Vero, gdzie ten jest bardzo aktywny.

Jeden z fanów zapytał Snydera o możliwość zobaczenia zmontowanego przez niego zwiastuna Snyder Cut. Reżyser potwierdził, że obecnie nad tym pracuje, co oznacza, że możemy oczekiwać go w niedalekiej przyszłości. Jest to oczywiście jasne, ponieważ premierę Snyder Cut wyznaczono na 2021 rok, ale też warto pamiętać, że Snyder zdążył nakręcić część materiału, zanim ze względu na sytuację rodzinną, zastąpił go Joss Whedon. Już teraz zatem dysponuje materiałem, który mógłby składać się na zwiastun Snyder Cut. Zobaczcie odpowiedź na pytanie fana:

Zack is working on a trailer for his JL cut. pic.twitter.com/iQ5NwZls8p — ᴀᴅᴀᴍ ᴛʜᴇᴇ sᴛᴀʙᴇʟʟɪ (@AdamofGotham) May 22, 2020

Otrzymaliśmy też raport The Hollywood Reporter, który informuje, że aktorzy nie powrócą na plan i nie będzie możliwości tworzenia dokrętek. Snyder otrzymał 20-30 mln dolarów na dokończenie swojego projektu, ale dotyczy to dokończenia efektów specjalnych i prac montażowych oraz dogranie dodatkowych dialogów. Reżyser był gotów wrócić na plan, ale HBO Max nie wyraziło na to zgody.

Przy okazji ogłoszenia Snyder Cut, zrobiło się też głośno o postaciach, których role zostały ostatecznie ograniczone lub wycięte z filmu. Snyder w październiku 2019 roku wrzucił do sieci storyboard, który ujawnił, że w projekcie miał pojawić się znany z komiksów członek tytułowej drużyny, Marsjanin Łowca. Co ciekawe w herosa miał wcielić się Harry Lennix, który jest już dobrze znany fanom DC, ponieważ w Człowieku ze Stali zagrał Generała Swanwicka. Zatem Marsjanin ukrywał się na Ziemi pod postacią wojskowego. Teraz sam aktor zasygnalizował na swoim Twitterze, że być może będzie miał okazję urzeczywistnić to na ekranie w reżyserskiej wersji Snydera. Zobaczcie:

— Harry J. Lennix (@HarryJLennix) May 22, 2020

Kolejny z fanów zapytał Snydera o oryginalny pomysł na wygląd Steppenwolfa, antagonisty filmu. Reżyser odpowiedział emotką, ale fani już uznali to za potwierdzenie, że ujrzymy finalnie inne przedstawienie tej postaci. Zapewne nie tylko tej.