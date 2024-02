Sok z żuka 2 – rola Jenny Ortegi potwierdzona. Kogo zagra?

Netflix

Sok z żuka 2 zadebiutuje już w tym roku. Fani długo musieli czekać na powrót popularnego Beetlejuice'a, w którego ponownie wcieli się Michael Keaton. Nową gwiazdą serii będzie Jenna Ortega, która w najnowszym wywiadzie dla Vanity Fair ujawniła szczegóły swojej roli.

Sok z żuka 2 - Jenna Ortega potwierdziła swoją rolę w filmie

Aktorka potwierdziła, że wciela się w Astrid, córkę Lydii Deetz, którą w filmie gra Winona Ryder:

Nie wiem, ile wolno mi powiedzieć, ale jestem córką Lydii Deetz, więc tyle zdradzę.

Ortega dodała, że Sok z żuka 2 jest dziwnym filmem, ale w inny sposób, niż widzowie mogą tego oczekiwać:

Jest dziwna, ale w inny sposób i nie w taki, jaki można by przypuszczać. Relacja pomiędzy Lydią a Astrid, moją bohaterką, jest bardzo ważna. To także jest naprawdę dziwne, ponieważ wymaga dużo nadrabiania zaległości i składania w całość tego, co wydarzyło się od tego czasu w życiu Lydii. Będzie to miły ukłon dla fanów, jak sądzę, ale i dla każdego, kto kocha tę postać i nie może się doczekać, aby ją ponownie zobaczyć.

Jenna Ortega przygnała, że przybliżenie gotyckiej estetyki z pierwszej części Soku z żuka młodszej publiczności jest jednym z powodów, dla których była podekscytowana udziałem w filmie:

Czuję, że w obecnych czasach studia chcą, żeby ludzie wybierali się do kina, więc trzeba robić rebooty kontynuacje i tym podobne rzeczy, żeby widzów utrzymać na dłużej, ale przywrócenie Soku z żuka – ze wszystkich tych starszych historii – jest takie dobre, ponieważ ludzie muszą jeszcze raz wracać do dziwnych i odstraszających historii. Musimy przedstawić młodemu pokoleniu, które jest przywiązane do telefonu, nowe artystyczne i twórcze pomysły. Im dziwniejszy będzie ten film, tym więcej ludzi będzie mogło go zobaczyć.

Sok z żuka 2 - co wiadomo o filmie?

Nowym oryginalnym tytułem filmu jest Beetlejuice Beetlejuice. Z zapowiedzi osób pracujących nad produkcją wynika, że będzie to przede wszystkim historia rodzinna, prezentująca zawiłe więzi międzyludzkie wśród Deetzów.

Oprócz Keatona, do uniwersum powraca Winona Ryder w roli Lydii Deetz. Nie zabraknie również Catherine O'Hary jako Delii. W filmie zobaczymy także Jennę Ortegę, Monicę Bellucci, Willema Dafoe, Justina Therouxa oraz Burna Gormana.

Sok z żuka 2 - światowa premiera filmu została zaplanowana na 6 września 2024 roku.