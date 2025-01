Premiera Shreka 5 opóźniona! Minionki 3 pojawią się za to wcześniej

fot. Universal Pictures

Zielonemu ogrowi nigdzie się nie spieszy, podobnie do jego twórców. The Hollywood Reporter informuje o kalendarzowych roszadach w Universal Pictures. Wyczekiwany przez wszystkich Shrek 5 zaliczył opóźnienie. Pierwotnie film miał się ukazać na wielkim ekranie 1 lipca 2026 roku, ale przyjdzie nam na niego poczekać do 23 grudnia 2026 roku. Przy okazji produkcja Walta Dohrna i Brada Ablesona będzie się mierzyć ze sporą konkurencją.

Jumanji 4 - 11 grudnia 2026

Epoka lodowcowa 6 - 18 grudnia 2026

Niezatytułowany film Denisa Villeneuve'a - 18 grudnia 2026

Shrek 5 - 23 grudnia 2026

Odwrotnie postąpiono z trzecią częścią spin-offu o Minionkach. Oryginalnie kolejna część miała pojawić się w kinach dopiero 30 czerwca 2027 roku, ale premierę przyspieszono o rok. Teraz Minionki 3 mają się pojawić w kinach 1 lipca 2026, czyli zastępując Shreka.

