Sok z żuka 2 - Jenna Ortega z Wednesday z główną rolą. Kogo zagra?

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Jenna Ortega negocjuje szczegóły kontraktu na główną rolę w filmie Sok z żuka 2. Dziennikarz potwierdza w oparciu o swoje sprawdzone źródła, że Tim Burton powraca jako reżyser. To oznacza, że Ortega będzie z nim ponownie pracować, bo to on stał za kamerą serialu Wednesday.

Sok z żuka 2 - kogo zagra Ortega?

Według informacji Deadline aktorka wcieli się w córkę Lydii, którą w oryginale grała Winona Ryder. Wcześniej mówiono, że o te rolę walczy Sadie Sink ze Stranger Things, ale wygląda na to, że uległo to zmianie.

Sok z żuka 2 - nowe szczegóły

Deadline potwierdza, że w sequelu do swoich ról powrócą Michael Keaton oraz Winona Ryder. Jeszcze trwają przygotowania i rozwiązywanie są kwestie budżetowe, bo jeszcze tutaj się nie dogadano i ta rzecz jeszcze nie została ustalona. Prace na planie mają ruszyć na przełomie maja i czerwca 2023 roku w Londynie.

Szczegóły fabuły kontynuacji nie są znane. Data premiery nie została ustalona.