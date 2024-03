Sok z żuka 2 - Michael Keaton obiecuje: jeden element fabularny zaskoczy widzów

Źródło: materiały prasowe

Michael Keaton gościł w nowym odcinku programu Jimmy'ego Kimmela, w którym omawiał różne rzeczy. Padł temat oczekiwanego filmu Sok z żuka 2. Wspomina, że przy pierwszej części podobało mu się w tej postaci to, że może on zrobić wszystko i to było dla niego frajdą do grania.

Sok z żuka 2 zaskoczy?

Tak Michael Keaton opowiada o tym, czego mamy się spodziewać.

- W dwójce, która jest naprawdę dobra, Tim przedstawia mi taki pomysł. Moja reakcja była taka: "ok... no, nie wiem. Powodzenia". Pojawia się więc historia z przeszłości, która zaskoczy wszystkich.

Ten zaskakujący wątek najwyraźniej dotyczy postaci Beetlejuice'a i jego przeszłości. Szczegółów nie ujawnił.

Poza Michaelem Keatonem, do uniwersum powraca Winona Ryder w roli Lydii Deetz. Nie zabraknie również Catherine O'Hary jako Delii. W filmie zobaczymy także Jennę Ortegę, Monicę Bellucci, Willema Dafoe, Justina Therouxa oraz Burna Gormana. Za kamerą stoi ponownie twórca pierwszej części Tim Burton.

Sok z żuka 2 - premiera w kinach odbędzie się 6 września 2024 roku.