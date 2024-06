Sok z żuka 2 - tak wygląda Willem Dafoe jako policjant z zaświatów. Widać mózg!

Fot. Empite

Empire opublikowało zdjęcie z filmu Beetlejuice Beetlejuice. Jest na nim Willem Dafoe jako Wolf Jackson, policjant z zaświatów. Postać nie ma części czaszki, więc widać u niej fragmenty mózgu. Zobaczcie sami.

Tak wygląda Willem Dafoe jako policjant z zaświatów

Nowe zdjęcie to pierwszy slajd w galerii. Na pozostałych możecie zobaczyć inne ujęcia i plakaty reklamujące Sok z Żuka 2.

Sok z Żuka 2

Sok z żuka 2 - opis fabuły

Po nieoczekiwanej tragedii, rodzina Deetzów powraca do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu, prze co portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu, aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.

Sok z żuka 2 - obsada

Do swoich ról powrócą Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara. Ponadto w obsadzie znalazły się Monica Bellucci jako żona Beetlejuice'a oraz Jenna Ortega, którą najbardziej znamy z Wednesday.

Za sterami ponownie stoi twórca pierwszej części Tim Burton. Co ciekawe, filmowiec współpracował wcześniej z Ortegą przy wspomnianym serialu Wednesday, który wyreżyserował.

Sok z żuka 2 - premiera 6 września 2024 roku w kinach.