Solo Leveling w wersji aktorskiej?! Jedno wideo podbija internet!

fot. A-1 Pictures // Aniplex

Solo Leveling to obecnie najpopularniejszy serial anime na świecie. Nawet w Polsce bije rekordy popularności, a dostępna również u nas platforma streamingowa Crunchyroll notuje wzrosty subskrybentów. To właśnie ona niedawno wrzuciła na TikToka wideo powiązane ze światem tego anime. Filmik osadzony jest w prawdziwym świecie. Czyżby szykowano wersję aktorską? To, co czyni to wiralowe wideo tak intrygującym, to fakt, że nie ma absolutnie żadnego kontekstu! Nikt go nie skomentował, nie dodano żadnych informacji, ale to, co widać – i jakie dyskusje to wywołało – okazało się marketingowym strzałem w dziesiątkę.

Solo Leveling w prawdziwym świecie

Filmik rozgrywa się na stacji metra. Obserwujemy sytuację z perspektywy jednego z pasażerów, który nagrywa dziwne wydarzenia. Pojawia się tajemniczy niebieski dym, a po chwili na torach wyłaniają się z cienia dobrze znani z anime żołnierze.

Nie wiadomo, co to może oznaczać, ale wysoka jakość wykonania efektów specjalnych sugeruje, że nie stworzono tego wyłącznie po to, by bez kontekstu wzbudzić zainteresowanie. Od momentu publikacji filmik osiągnął na TikToku aż 2,3 mln wyświetleń. Wzbudziło to dyskusje na wszystkich mediach społecznościowych i pytania: czy to zapowiedź wersji aktorskiej? A może nowej historii osadzonej w naszym świecie, ale powiązanej z anime? Brak odpowiedzi sprawił, że fani dyskutują godzinami, a filmik cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

