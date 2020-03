Fantastyczna Czwórka - Emily Blunt i John Krasinski komentują fanowski casting

Fani od wielu miesięcy chcą, aby w nowej wersji przygód Fantastycznej Czwórki główne role Sue Storm i Reeda Richardsa zagrali Emily Blunt i John Krasinski. Powstają różne fanarty, więc nic dziwnego, że podczas promocji Cichego miejsca 2, pytanie o to w końcu padło.

Emily Blunt przyznaje, że taki fanowski casting jest pochlebiający, ale traktuje to jako hipotetyczną sprawę. Sugeruje dziennikarzom, że to coś, o czym powinni porozmawiać z Kevinem Feige, szefem Marvel Studios.

Bardziej entuzjastyczną odpowiedź udzielił John Krasiński, która podkreśla, jak bardzo chciałby to zrobić.

- Bardzo chciałbym to zrobić. Bycie częścią świata Marvela byłoby niesamowite. Fakt, że ludzie w ogóle braliby mnie pod uwagę do roli na takim poziomie to coś nadzwyczajnego. Szczerze nie prowadziłem żadnych rozmów i nie wiem, co się z tym dzieje. Czekam na ogłoszenia Kevina o tym, co planują, tak jak wszyscy.

Oczywiście, nawet jeśli para aktorów miała jakiś kontakt z Marvel Studios wiemy, że w komentarzach nie mogą powiedzieć prawdy. Przynajmniej wiemy, że są świadomi całej sytuacji.

Nie byłby to pierwszy raz, gdy Kevin Feige obsadziłby kogoś, kogo fani bardzo chcieli w jakiejś roli. Benedict Cumberbatch przez długi czas był faworytem fanów do roli Doktora Strange'a i ostatecznie ją dostał.