DC - najpotężniejsze postacie z komiksów. Bóg i Lucyfer wysoko; Superman przy nich to chucherko

DC od lat dba o to, by zaskakiwać swoich czytelników coraz to nowszymi, niezwykle potężnymi bohaterami i złoczyńcami. Stworzenie rankingu obejmującego najpotężniejsze postacie uniwersum z biegiem czasu stało się zadaniem niezwykle trudnym - rozrost świata komiksowego wydawnictwa i jego niejednokrotne restarty to tylko jedne z wielu problemów, na które natrafimy w trakcie próby podzielenia się z Wami takim zestawieniem. Biorąc jednak pod uwagę olbrzymią popularność analogicznej listy związanej z Marvelem, możemy zakładać, że i ta poniższa wzbudzi wśród Was spore zainteresowanie.

Raz jeszcze musimy podkreślić, że ranking najpotężniejszych postaci DC siłą rzeczy będzie oparty na subiektywnej ocenie; niezwykle ciężko zestawiać ze sobą siłę fizyczną danego bohatera ze zdolnościami kosmicznymi czy magicznymi innej. Dlatego też o konkretnej pozycji na liście decydowała ostatecznie wypadkowa nadnaturalnych możliwości, wpływania na otoczenie, posiłkowania się nowoczesną technologią i wreszcie mocy fizycznej.

Całe zestawienie będzie dla Was również okazją do krótkiego zaznajomienia się z mniej znanymi postaciami - to one dominują w rankingu, natomiast mocarze w typie Supermana czy Wonder Woman... No cóż, spójrzcie sami:

DC - najpotężniejsze postacie komiksowego uniwersum

50. Doktor Fate - Archeolog Kent Nelson przejął moce od mezopotamskiego bóstwa, Nabu. Dzięki temu Doktor Fate jest nieśmiertelny i praktycznie niezniszczalny, dowoli korzystając również ze zdolności magicznych: projekcje astralne, tworzenie pola siłowego, podróżowanie między wymiarami, niewidzialność czy zmartwychwstanie nie są dla niego problemem. Fate traci jednak swoją moc, gdy z jego głowy zostaje zdjęty pochodzący jeszcze od Nabu hełm.