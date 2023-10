Sonic Superstars - zwiastun premierowy. Sympatyczni bohaterowie i szybka akcja

fot. SEGA

Fani słynnego niebieskiego jeża mogą zapoznać się z jego nowymi przygodami. Sonic Superstars zadebiutowało dziś na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. To dwuwymiarowa platformówka oferująca rozgrywkę w stylu klasycznych, dwuwymiarowych odsłon serii. Na graczy czekają cztery grywalne postacie (Sonic, Tails, Knuckles i Amy Rose) oraz wiele zróżnicowanych poziomów, przeciwników i bossów. Zabawa możliwa jest zarówno solo, jak i w trybach wieloosobowych: znajdziemy tutaj zarówno kooperację, jak i rywalizację.

Sonic Superstars - zwiastun premierowy

Pierwsze recenzje wskazują na to, że jest to przyzwoity tytuł. Średnia ocen w serwisie Opencritic to 76/100 na podstawie 29 not wystawionych przez krytyków. Chwalona jest przede wszystkim przyjemna rozgrywka, dopracowana i miłą dla oka oprawa graficzna oraz tryb 4-osobowej kooperacji, który daje wiele frajdy.