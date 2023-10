Powstaje Nintendo 64 z rozdzielczością 4K!

fot. Analogue

Reklama

Nintendo 64 zajmuje szczególne miejsce w sercach pewnego pokolenia graczy. Odpowiedź Nintendo na konsolę PlayStation od Sony pojawiła się w 1996 roku i przez lata ugościła wiele uwielbianych przez fanów gier, w tym Super Mario 64, Wave Race 64, GoldenEye 007, The Legend of Zelda: Ocarina of Time i Mario Kart 64.

fot. Analogue

Konsola japońskiej firmy największą popularność zdobyła w Stanach Zjednoczonych i stamtąd właśnie pochodzi produkująca konsole premium firma Analogue, która ogłosiła „przewyobrażenie” Nintendo 64, ostatniej świetnej konsoli stacjonarnej opartej na kartridżach. Nowa konsola, wstępnie nazwana Analogue 3D, niczym klasyczny pierwowzór będzie wyposażona w cztery porty kontrolerów, a także oryginalne tryby wyświetlania oraz odtworzoną referencyjną jakość odtwarzania odwzorowującą wybrane modele telewizorów kineskopowych.

fot. Analogue

Podobnie jak inne projekty firmy, zostanie on zbudowany przy użyciu technologii FPGA (bezpośrednio programowalna macierz bramek). Będzie również wyposażony w łączność bezprzewodową 2,4 GHz i Bluetooth oraz będzie w stanie odtwarzać oryginalne kartridże N64 w rozdzielczości 4K.

Firma Analogue nie zdradziła nic więcej na temat 3D, ale podzieliła się zwiastunem konsoli oraz bezprzewodowego kontrolera, który stworzy 8BitDo. W przeciwieństwie do oryginalnego kontrolera Nintendo N64 do Switcha, który – na dobre lub na złe – był wierny oryginałowi, wariant Analogue jest bardziej zbliżony do nowoczesnego gamepada. Z tego, co można wywnioskować z zaciemnionego renderu, wygląda bardzo podobnie do kontrolera Ultimate firmy 8BitDo.

fot. Analogue

Jeszcze mniej szczegółów można uzyskać z zajawki konsoli. Analogue ma jednak solidną reputację w budowaniu sprzętu z najwyższej półki i można bezpiecznie założyć, że jego remake N64 będzie prawdopodobnie najlepszą wersją konsoli, jaką kiedykolwiek stworzono. Prawdopodobnie będzie również dość drogi, ale dobrą wiadomością jest to, że masz czas, aby zacząć odkładać pieniądze, ponieważ Analogue planuje wypuścić 3D dopiero w 2024 roku.