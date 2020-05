Sony opatentowało bezprzewodową przystawkę ładującą do DualShocka 4

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Na początku 2020 roku Sony wypuściło do dystrybucji przystawkę dodającą do DualShocka 4 dodatkowe przyciski. Jak się okazuje, nie jest to jedyny gadżet tego typu, nad którym pracują inżynierowie japońskiej korporacji. Dziennikarze serwisu MultiplayerFirst zaprezentowali patent opisujący nakładkę do bezprzewodowego ładowania DualShocków.

Dokument nie jest nowy, Sony złożyło go w urzędzie pod koniec 2018 roku, ale dopiero teraz wypłynął na światło dzienne. Znajdziemy w nim schemat przystawki, która po wpięciu do złącza kontrolera wyposaży go w układ ładowania indukcyjnego oraz kilka dodatkowych guzików.

Poniższe ilustracje prezentują schematyczny wygląd dodatku:

Przystawka do bezprzewodowego ładowania DualShocka 4

Integralną częścią urządzenia byłaby oczywiście stacja ładująca, a dodatkowe przyciski dublowałyby te z klasycznego kontrolera. Co oznacza, że działałyby dokładnie tak samo jak te z nasadki z przyciskami tylnymi Sony DualShock 4, która zadebiutowała w tym roku.

Samo istnienie powyższego patentu oczywiście niczego jeszcze nie dowodzi. Nie można z góry zakładać, że ten sprzęt kiedykolwiek trafi do dystrybucji, być może Sony zgłosiło swój projekt do urzędu wyłącznie po to, aby utrudnić stworzenie podobnego gadżetu konkurencji. Zwłaszcza że przystawka do ładowania bezprzewodowego nie może być nazwana przełomowym urządzeniem – o wiele sensowniejszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie układu indykcyjnego bezpośrednio w kontrolerze.