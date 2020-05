DualSense do PS5 z czytnikiem biometrycznym

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do japońskiego urzędu patentowego wpłynął wniosek Sony o objęcie ochroną prawną systemu biometrycznego opracowanego z myślą o padach konsolowych. Dokument opisuje rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie czytnika linii papilarnych do autoryzacji tożsamości użytkownika, aby odblokować dostęp do konkretnych funkcji PS5.

Wdrożenie zabezpieczenia biometrycznego umożliwiłoby m.in. szybkie i sprawne przełączanie się pomiędzy kilkoma profilami funkcjonującymi w obrębie jednej konsoli. Wystarczyłoby zeskanować odcisk palca, aby błyskawicznie zmienić aktualnego użytkownika. Serwis PSU sugeruje także, że czytnik mógłby zostać wykorzystany w ramach systemu dwustopniowej weryfikacji użytkownika. Dzięki temu zakupy wykonywane za pośrednictwem serwisów Sony byłyby bezpieczniejsze.

Opatentowanie tego pomysłu nie jest oczywiście jednoznaczne z wdrożeniem go w życie. Ale nawet bez niego DualSense będzie najbardziej innowacyjnych padem od Sony od czasu premiery DualShocka. Firma przeprojektowała formę urządzenia i dodała system wsparcia haptycznego, a triggery wzbogacono o mechanizm adaptacyjny, monitorujący siłę nacisku.