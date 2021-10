Sony Pictures ustala daty filmów komiksowych. Czy to Venom 3?

Sony

Sony Pictures ma w planach wiele filmów Marvela. Niektóre wciąż czekają na premierę, inne są w produkcji. Ogłoszono daty premier dwóch tytułów. Jeden trafi 23 czerwca 2023 roku, drugi 6 października 2023 roku. Oficjalnie nie powiedziano, jakie to filmy.

Jednak w sieci nie brak teorii i spekulacji. Październikowa premiera najprawdopodobniej jest związana z Venomem 3. Venom 2: Carnage zebrał 290,7 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów. Jest to już uznawane za sukces, a film jeszcze sporo zbierze z kin na całym świecie. Dlatego też Venom 3 na tym etapie wydaje się pewny.

Czerwcowa data może być związana z filmem Spider-Woman w reżyserii Olivii Wilde. Niewykluczone, że może to też być Spider-Man 4 albo projekt, o którym jeszcze nie wiemy. Wiemy jednak, że współpraca Sony z Marvel Studios jest bliższa niż kiedykolwiek, więc może to wszystko być czymś dużym i powiązanym z MCU. Odpowiedzi na te wszelkie pytania padną wraz z premierą Spider-Man: Bez drogi do domu.

Przypomnijmy, że z ogłoszonych filmów Marvela produkowanych przez Sony Pictures mamy Morbiusa oraz Kravena Łowcę. Pierwszy pojawi się w 2022 roku, a drugi będzie na ekranach 13 stycznia 2023 roku.