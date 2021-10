Ms. Marvel - grafiki z bohaterką MCU. Zmiana w mocach frustruje fanów komiksów

Źródło: Marvel

Do sieci trafiły dwie nowe grafiki związane z serialem Ms. Marvel, w którym poznamy nową superbohaterkę znaną jako Kamala Khan. Ponownie potwierdzają one, że moce postaci będą zupełnie inne w MCU niż w komiksach Marvela. To generuje frustrację wśród fanów komiksów Marvela i samej postaci, ale na obecną chwilę nie znamy motywacji Kevina Feige i jego ludzi stojących za tą zmianą.

Ms. Marvel - grafiki

Ms. Marvel

W komiksach Ms. Marvel mogła deformować części swojego ciała w różne kształty. Na przykład mogą zwiększyć pieści, by mieć większą siłę i efektywność w walkach z przeciwnikami. W MCU najwyraźniej jej moce będą związane z purpurową energią, która przypomina to, co w DC robi Zielona Latarnia. Szczegółów na temat nowych mocy nie znamy. Najpewniej ta kwestia będzie dość istotna podczas promocji, bo być może zmiana ma związek z dopasowaniem postaci do MCU i fabularnych detali z nią związanych.

Ms. Marvel - premiera w Disney+ dopiero w 2022 roku. Potwierdzono, że nie zobaczymy tego serialu w 2021 roku, jak wielu fanów miało nadzieję.